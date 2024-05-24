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Путин отметил одну деталь в гибели Раиси

Путин: делегация Раиси на российских вертолетах долетела без проблем

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Делегация, сопровождавшая президента Ирана Эбрахима Раиси, пользовавшаяся вертолетами российского производства, долетела без проблем. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров сообщил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«Сопровождающие лица летели на двух российских, по-моему, вертолетах. И вертолеты российского производства без всяких особых сложностей в тех же условиях, в том же коридоре фактически, пролетели без всяких проблем», — сказал глава России.

Вертолет Раиси Bell 212 упал 19 мая недалеко от города Джульфы. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где президент провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Воздушное судно искали более 10 часов. В поисках принимали участие турецкие и российские специалисты.

На борту помимо президента Ирана были министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Ирана Малик Рахмати, аятолла Мохаммед Али Але-Хашем и члены экипажа. В общей сложности в вертолете находились восемь человек. Никто из них не выжил.

Ранее в России призвали не спешить с выводами по крушению вертолета Раиси.

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Крушение вертолета Раиси
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