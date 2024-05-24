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ЕС надеется определить в Швейцарии рамки будущих переговоров по Украине

ЕС планирует определить на саммите в Швейцарии рамки переговоров по Украине

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РИА Новости

Евросоюз надеется на конференции в Швейцарии, которая запланирована на середину июня, определиться с условиями будущих переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС, пишет ТАСС.

«Главное, чего мы хотим достичь на этом саммите: определить рамки будущих мирных переговоров в рамках базовых принципов международного права», — сказал он.

До этого директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что страны Запада не готовы к поиску компромисса в вопросе урегулирования конфликта на Украине. По словам главы службы, западные элиты находятся в замешательстве из-за того что стратегическая инициатива в ходе боевых действий перешла к Вооруженным силам РФ.

24 мая Бразилия и Китай предложили провести конференцию по мирному урегулированию украинского конфликта, которая стала бы альтернативой саммиту в Швейцарии.

Ранее сообщалось, что Россия готова приступить к мирным переговорам с Украиной, если на них будут зафиксированы текущие линии фронта.

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Операция на Украине
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