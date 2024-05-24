В Грузии оценили намеки еврокомиссара премьеру Кобахидзе на судьбу Фицо

Угрозы еврокомиссара в адрес премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе являются «отражением кризиса в Евросоюзе». Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал грузинский политолог Петрэ Мамрадзе.

«Скверные ощущения, так как такое упоминание говорит о глубоком кризисе в Евросоюзе, отмечаемом многими аналитиками. <...> Напомнило о череде скандалов с европарламентариями, о коррупции и так далее», — сказал Мамрадзе.

Комментируя принятый грузинским парламентом закон об иностранных агентах, эксперт отметил, что поляризация в Грузии как раз на совести НПО или их заграничных лоббистов, которые боятся прозрачности.

Накануне Кобахидзе заявил, что на фоне дискуссии вокруг законопроекта об иностранных агентах зарубежные политики не стесняются открытого шантажа, и один из еврокомиссаров в телефонном разговоре намекнул ему на возможное повторение судьбы премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение.

Позднее угрожавший премьеру Грузии европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели заявил, что его не так поняли, а фраза про «судьбу Фицо» была якобы вырвана из контекста.

Ранее власти Грузии объяснили подоплеку критики закона об иноагентах.