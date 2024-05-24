Путин возложил цветы к монументу Победы в Минске

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии возложения цветов к монументу Победы в столице Белоруссии Минске. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Российский лидер прилетел в Белоруссию с официальным визитом 23 мая. Путина встретил лично его коллега Александр Лукашенко. Они провели встречу сразу в аэропорту, а затем продолжили общение в неформальной обстановке.

В пятницу Путин и Лукашенко проведут переговоры в узком и расширенном составах. В пресс-службе Лукашенко отмечают, что основной темой переговоров станет российско-белорусская интеграция, в том числе реализация решений, принятых Высшим госсоветом Союзного государства.

Перед поездкой в Минск Путин провел встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, поздравив его с Днем тезоименитства. В заявлении отмечается, что мероприятие прошло 23 мая в Патриарших палатах на территории Кремля. После встречи российский лидер отправился в столицу Белоруссии с рабочим визитом.

До этого министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Минск, где у него запланирована рабочая встреча с главой Минобороны Белоруссии Виктором Хрениным.