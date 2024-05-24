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В Совфеде раскритиковали ЕС за угрозы в адрес премьера Грузии

Сенатор Климов: угрозы политиков ЕС в адрес премьера Грузии возмутительны

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KobakhidzeOfficial/facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Угрозы еврокомиссара в адрес премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе следует рассматривать не только как давление на Тбилиси, но и как варварское отношение ЕС к покушению на премьера Словакии Роберто Фицо. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал сенатор Андрей Климов.

«История, когда премьера суверенной страны в ходе телефонного разговора пытается отчитать еврокомиссар, абсолютно дикая. Мне кажется, европейский дипломат что-то напутал. Грузия не входит в Евросоюз, поэтому на каком основании он вообще звонит Кобахидзе», — сказал Климов.

Он добавил, что это еще одно проявление «того варварства, в которое впала современная Европа».

Накануне Кобахидзе заявил, что на фоне дискуссии вокруг законопроекта об иностранных агентах зарубежные политики не стесняются открытого шантажа, и один из еврокомиссаров в телефонном разговоре намекнул ему на возможное повторение судьбы Фицо, на которого было совершено покушение.

Позднее угрожавший премьеру Грузии европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели заявил, что его не так поняли, а фраза про «судьбу Фицо» была якобы вырвана из контекста.

Ранее в США пообещали наказать Грузию за принятие закона об иноагентах.

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