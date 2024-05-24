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G7 будет принимать решения по активам РФ только в рамках международного права

Ле Мэр: G7 не примет решений по активам РФ без соблюдения международного права

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Claudia Greco/Reuters

Страны «Большой семерки» (G7) не будут принимать никаких решений по использованию замороженных активов РФ в пользу Украины, выходящих за рамки международного права. Об этом заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр, его слова приводит агентство ANSA.

Министр отметил, что на заседании глав минфинов G7, проходящем в итальянском городе Стреза, обсуждается предложение Соединенных Штатов по использованию российских активов.

«Вопрос о методе, есть разные предложения. Американцы стараются привести все в соответствие с международным правом. Европейцы тоже ведут важную работу. Наша цель — прийти к соглашению, следуя международному праву и сохраняя единство», — сказал Ле Мэр, отметив важность обеспечения справедливого финансирования украинского правительства.

Министр экономики Италии Джанкарло Джорджетти в преддверии встречи со своими коллегами из стран G7 в Стрезе заявил, что его страна с оптимизмом смотрит на диалог по поводу использования доходов от активов РФ. При этом, по его словам, согласование данного вопроса будет непростым.

Ранее стало известно, что ЕС не доверяет США по вопросу активов России.

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