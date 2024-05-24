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В Евросоюзе анонсировали встречу глав МИД по ситуации в Грузии

Главы МИД стран ЕС 27 мая обсудят принятие в Грузии закона об иноагентах

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Yves Herman/Reuters

Министры иностранных дел стран — членов Европейского союза (ЕС) 27 мая проведут плановое заседание, в ходе которого обсудят текущую ситуацию в Грузии. Об этом журналистам сообщил представитель внешнеполитической службы регионального содружества Петер Стано, передает ТАСС.

«Грузия будет обсуждаться главами МИД [стран — членов ЕС] 27 мая на фоне серьезного развития событий», — сказал он.

По словам Стано, руководители дипломатических ведомств обменяются мнениями об обстановке в Грузии на фоне принятия закона об иностранных агентах и определят дальнейшие шаги в рамках этой проблемы.

14 мая грузинский парламент в третьем чтении принял закон об иностранных агентах. За документ проголосовали 84 депутата, при этом против высказались 30 законодателей.

Несмотря на решение парламента, президент республики Саломе Зурабишвили отказалась подписывать закон и наложила на него вето. 24 мая в законодательном органе страны анонсировали запуск процедуры по преодолению права вето главы государства. Ожидается, что первое обсуждение этого вопроса состоится уже 27 мая.

Ранее в США заявили о планах ввести санкции против Грузии из-за принятия закона об иностранных агентах.

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Закон об иноагентах в Грузии
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