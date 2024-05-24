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Стало известно о состоянии премьера Словакии Фицо после покушения

Медики заявили об улучшении состояния премьера Словакии Фицо после покушения

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Nadja Wohlleben/Reuters

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо постепенно улучшается. Об этом сообщается на странице дирекции больницы имени Ф.Д. Рузвельта, расположенной в городе Банска-Бистрица, в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Динамика состояния здоровья господина премьера стабильная, с умеренным улучшением», — рассказали представители медицинского учреждения.

При этом врачи выразили надежду, что глава правительства республики продолжит идти на поправку.

Нападение на премьер-министра Словакии произошло 15 мая в городе Гандлова. В этот день в населенном пункте состоялось выездное заседание правительства, после завершения которого Фицо вышел к гражданам с целью пообщаться со своими сторонниками.

Однако, когда политик приблизился к толпе, один из стоявших рядом мужчин достал огнестрельное оружие и пять раз выстрелил в председателя кабинета министров. Впоследствии выяснилось, что покушение совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула. Гражданин был не согласен с политикой Фицо, в том числе его отказом продолжать поставки вооружений на Украину.

Нападавшего задержали на месте, а премьер-министра в срочном порядке доставили в больницу. После оказания первой помощи политика перевели в медицинское учреждение более высокого уровня. Здесь ему провели операцию, которая длилась несколько часов.

Ранее суд избрал меру пресечения мужчине, напавшему на Фицо.

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