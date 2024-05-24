В ЕС задумали ввести санкции против главы Минобороны Ирана

Страны Евросоюза рассматривают возможность введения санкций в отношении министра обороны Ирана Мохаммада Резы Аштияни. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам источника, новые ограничения против Ирана хотят ввести за военную поддержку группировок, действующих на Ближнем Востоке и в районе Красного моря.

До этого директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак заявил, что рецидивы эскалации конфликта между Израилем и Ираном возможны из-за палестино-израильского вопроса, Москва в контактах призывает стороны отказаться от действий, способных привести к новому витку насилия.

По словам Кинщака, Россия старается использовать все возможности, чтобы побудить Иран и Израиль проявить максимальную сдержанность и отойти от опасной черты для недопущения очередного усиления конфликта.

Ранее Иран ввел санкции против пяти компаний и семи физических лиц из США из-за их поддержки Израиля.