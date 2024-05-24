Востоковед объяснил, кому выгодна история с ордером МУС на арест Нетаньяху

Никакого официального ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Международный уголовный суд (МУС) не выдавал и вряд ли выдаст, однако данная история свидетельствует об окончании израильско-американской дружбы. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин.

«На это и был расчет. Чтобы израильтяне как-то занервничали, испугались. И, прежде всего, чтобы урезонить Нетаньяху, чтобы он прекратил штурм Рафаха и вышел из Газы. Это то, чего хочет нынешнее американское руководство. Почему? Не потому что они заботятся об Израиле или о палестинцах, им на всех плевать. Просто потому что у Байдена падают рейтинги», — сказал Каргин.

При этом, по мнению эксперта, Израиль, скорее всего, не поддастся, поскольку после вывода войск из Газы Нетаньяху «сметут» свои же.

В мае МУС потребовал выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, одного чиновника еврейского государства, а также лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. После этого в Госдепе США заявили, что инстанция может преследовать Россию, но не имеет таких прав в отношении Израиля.

Военный историк Антон Лиманов до этого отмечал, что США могут отказаться от поддержки Израиля и обвинить его в ударах по Газе лишь в случае, если произойдет что-то «экстраординарное», а до этого такой сценарий маловероятен.

Ранее конгресс США пригласил премьера Израиля выступить на совместном заседании палат.