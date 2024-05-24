Востоковед усомнился в причастности Израиля к крушению вертолета Раиси

Не стоит увлекаться теориями заговора относительно крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, поскольку в этой истории нет явных бенефициаров. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин. Что касается Израиля, то ему это просто невыгодно, отметил политолог.

«Вместе с тем, если будет найден израильский след, то это просто будет означать, что никаких границ по взаимному уничтожению больше нет. Потому что уничтожение президента другой страны — это повод для объявления полноценной войны. Израилю это все сейчас абсолютно не нужно», — сказал Каргин.

Он напомнил, что руководителем государства в Иране является аятолла Али Хаменеи, президент же выполняет функцию премьер-министра. Таким образом кончина Раиси ни на что не влияет, заключил эксперт.

Вертолет Раиси Bell 212 упал 19 мая недалеко от города Джульфы. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где президент провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Воздушное судно искали более 10 часов. В поисках принимали участие турецкие и российские специалисты.

На борту помимо президента Ирана были министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Ирана Малик Рахмати, аятолла Мохаммед Али Але-Хашем и члены экипажа. В общей сложности в вертолете находились восемь человек. Никто из них не выжил.

Ранее в России призвали не спешить с выводами по крушению вертолета Раиси.