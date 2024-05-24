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Политолог: Москва может зеркально ответить на удары ВСУ дальнобойным оружием США

Политолог Оленченко: РФ зеркально ответит на удары ВСУ американским оружием

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U.S. Army

В случае, если Вашингтон позволит Украине бить американским оружием по территории России, в Москве могут задуматься над зеркальным ответом. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Я бы этот вопрос вынес на рассмотрение в Думе и принял бы ответное решение», — сказал Оленченко.

Он добавил, что если Украина получит разрешение Вашингтона на применение американских ракет по территории РФ, у Москвы уже будет законодательное решение для ответа.

21 мая Бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд призвала Белый дом разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по территории России с помощью дальнобойного оружия.

Днем позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина сама решает, стоит ли ей наносить удары в глубине российской территории. При этом он отказался пояснять, готовы ли власти Соединенных Штатов снять ограничения на применение Украиной американского оружия.

Незадолго до этого группа конгрессменов США обратилась к министру обороны страны Ллойду Остину с призывом разрешить украинской армии использовать передаваемое американское оружие для нанесения ударов по территории России.

Ранее в Пентагоне выступили против ударов ВСУ по территории России оружием США.

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