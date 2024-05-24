Политолог назвал последствия применения ВСУ оружия США по территории РФ

Военный эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал предложение американских политиков разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить по территории России ракетами, произведенными в США. По его словам, если данное оружие будет применяться, то это будет означать, что стреляет не Украина, а страна-производитель.

«Соответственно, встает вопрос, а что мы будем делать, какие у нас есть варианты ответа. На самом деле их достаточно много, начиная от того, что огромная толпа мигрантов в самой Америке может начать вытворять чудеса и поджигать заводы, транспортные артерии, и заканчивая передачей более технологичных вооружений врагам США и нашим союзникам в одном лице», — сказал Клинцевич.

В частности, по его словам, союзники РФ могут наносить удары по американским базам в разных частях мира.

22 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина сама решает, стоит ли ей наносить удары в глубине российской территории. При этом он отказался пояснять, готовы ли власти Соединенных Штатов снять ограничения на применение Украиной американского оружия.

Незадолго до этого группа конгрессменов США обратилась к министру обороны страны Ллойду Остину с призывом разрешить украинской армии использовать передаваемое американское оружие для нанесения ударов по территории России.

Ранее в Пентагоне выступили против ударов ВСУ по территории России оружием США.