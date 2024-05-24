Российского временного поверенного в делах вызовут в МИД Эстонии

МИД Эстонии в пятницу, 24 мая, вызовет российского временного поверенного в делах после сообщений о том, что пограничники РФ якобы могли демонтировать буи на реке Нарва, разделяющие территории двух стран. Об этом заявил глава эстонского внешнеполитического ведомства Маргус Цахна на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Эстония поддерживает тесные контакты с союзниками и партнерами, продолжая противодействовать злонамеренной деятельности России по всей Европе. Наша реакция остается спокойной и взвешенной. Сегодня мы вызовем временного поверенного в делах России», — написал глава ведомства.

23 мая сотрудники береговой охраны Эстонии обвинили российские пограничные власти в демонтаже на реке Нарва буев, разделяющих территории двух стран. Согласно заявлению Таллина, ранее в 2024 году Россия оспорила предложенные Эстонией местоположения в воде половины из 250 буев. По данным агентства, буи нужны для того, чтобы небольшие лодки могли плавать по реке, не заплывая в российские или эстонские воды.

В эстонской пограничной службе заключили, что свяжутся с российскими властями для обсуждения причин, по которым были демонтированы буи.

Значительная часть границ России с Эстонией — водные. Они проходят по фарватеру реки Нарвы и Чудскому озеру. Современная граница разделила города Нарва (Эстония) и Ивангород, которые в советское время представляли единую агломерацию. Оба города имеют преимущественно русскоязычное население.

Ранее стало известно, что Эстония планирует возвести заграждения на границе с Россией.