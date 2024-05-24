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Директор ФСБ РФ назвал одну из целей заказчиков теракта в «Крокусе»

Бортников: заказчики теракта в «Крокусе» хотели разрушить отношения РФ и СНГ

Одной из целей теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл», который произошел 22 марта, было нанесение ущерба отношениям между РФ и другими странами — членами Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников, передает РИА Новости.

«Уверены, что одной из целей заказчиков данного теракта является нанесение ущерба отношениям стран СНГ с использованием религиозного и национального факторов», — сказал он.

По словам специалиста, уникальный межэтнический и межконфессиональный баланс между государствами — участниками СНГ складывался на протяжении долгого времени. Но теперь геополитические оппоненты Москвы стремятся разрушить эти связи.

Как сказал Бортников, к текущему моменту стражи порядка задержали уже более 20 человек по делу о нападении на «Крокус Сити Холл». В том числе речь о непосредственных исполнителях теракта и их пособниках.

При этом сотрудники правоохранительных и следственных органов установили, что всю операцию боевиков финансировали и координировали члены джихадистской группировки «Вилаят Хорасана», которая представляет собой филиал ИГ (организация запрещена в России) в Афганистане.

Директор ФСБ РФ уточнил, что в настоящее время следствие по делу продолжается. Тем не менее уже сейчас известно о причастности военной разведки Украины к произошедшему в московском концертном зале, подчеркнул Бортников.

В день теракта в «Крокус Сити Холле» должен был состояться концерт группы «Пикник». Однако незадолго до начала выступления в здание ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. Впоследствии в помещении произошли взрывы и начался пожар, а сами нападавшие скрылись с места происшествия.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. Уже на следующий день в Брянской области задержали четверых подозреваемых в нападении. Позже под стражей оказались еще несколько человек.

Ранее журналисты выяснили, в каких камерах содержат фигурантов дела о нападении на «Крокус Сити Холл».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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