Американский полковник обвинил ЦРУ в инспирировании беспорядков в Грузии

Беспорядки в Грузии, начавшиеся на фоне принятия закона об иностранных агентах, были инспирированы американскими спецслужбами. Об этом в ходе интервью для YouTube-канала Dialogue Works заявил полковник Вооруженных сил США в отставке Лоуренс Уилкерсон.

Он не исключил, что текущая ситуация в Грузии стала результатом действий Центрального разведывательного управления (ЦРУ). По мнению эксперта, США пытаются «устроить хаос» рядом с границей РФ с целью отвлечь внимание ее президента Владимира Путина от украинского конфликта.

«Грузия — как раз такое место, какое бы я выбрал [для отвлечения внимания Путина], ведь у нас там так много давних связей», — пояснил Уилкерсон.

Как сказал полковник, многие официальные лица в этой стране имеют тесные связи с США. Развитие отношений между грузинскими элитами и Вашингтоном началось еще во время нахождения у власти бывшего американского лидера Джорджа Буша-младшего.

При этом эксперт отметил, что в прошлом Москву вряд ли сильно волновало влияние ЦРУ на Тбилиси. Однако из-за раздувания «цветной революции» на территории Грузии может произойти так, что российскому лидеру придется перераспределить силы для борьбы с США в соседней республике, резюмировал он.

14 мая грузинский парламент в третьем и окончательном чтении принял закон об иностранных агентах. Процесс рассмотрения документа сопровождался массовыми акциями протеста, организованными оппозицией.

Более того, президент страны Саломе Зурабишвили отказалась подписывать закон, наложив на него вето. Тем не менее законодатели заявили, что намерены преодолеть вето главы государства на данный документ.

Ранее в США пообещали наказать Грузию за принятие закона об иностранных агентах.