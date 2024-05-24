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Дональд Туск решил не участвовать в выборах президента Польши

Премьер Польши Туск заявил, что не намерен баллотироваться в президенты

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Imago/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не планирует участвовать в президентских выборах в 2025 году. Его слова приводит TVP Info.

«Я не буду баллотироваться на президентских выборах в следующем году», — сказал политик в эфире программы «Вопрос дня».

Туск заявил, что поддержит кандидатуру Рафала Тшасковского, который ныне является мэром Варшавы. Он может принять участие в президентских выборах в качестве кандидата от Гражданской коалиции.

Официально ни один из ведущих политиков Польши не объявил о своем желании участвовать в выборах президента страны в 2025 году. Не исключили свое участие в кампании маршал (спикер) сейма (нижней палаты польского парламента) Шимон Холовня и министр иностранных дел Радослав Сикорский.

52-летний Тшасковский участвовал в выборах главы Польши в 2020 году, получил в первом туре 30,46% голосов и вышел во второй тур с действующим президентом Польши Анджеем Дудой, но проиграл ему с результатом в 48,97%.

Дуда не сможет принять участие в выборах в 2025 году, поскольку занимает высший государственный пост два срока.

Ранее сообщалось, что премьер Польши подготовил реорганизацию правительства страны.

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