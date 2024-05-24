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Стало известно, что украинцы больше не могут спонсировать ВСУ

DB: у украинцев больше нет денег для помощи ВСУ

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

У жителей Украины больше нет возможности помогать украинской армии из-за отсутствия денежных средств на фоне ухудшения экономической ситуации в государстве. Об это сообщает издание The Daily Beast.

«Идет уже третий год войны. Давайте будем честными. Наша экономика падает. Люди, которые были очень активны в начале, уже исчерпали свои ресурсы. И зарабатывать достаточно денег, чтобы помочь нам, у людей остается все меньше и меньше возможностей», — рассказал один из военнослужащих.

По словам военнослужащего, в Вооруженных силах Украины (ВСУ) полагались на тех «отдельных доноров», которые снабжали бригады беспилотниками. Он выразил обеспокоенность тем, что люди больше не смогут «позволить себе помощь» армии.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что затягивание конфликта Киева и Москвы бьет по экономике республики, втягивая страну в разруху, из которой придется выбираться десятилетиями.

Ранее в США заявили о все более опасном положении Украины и высоких рисках для нее.

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