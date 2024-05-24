Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что ЕС не доверяет США по вопросу активов России

Politico: США не могут предоставить ЕС гарантии по конфискации активов РФ

close
100%
Global Look Press

Соединенные Штаты не могут предоставить ЕС гарантии, что в случае конфискации зарубежных активов РФ они будут направлены на предоставление помощи Киеву, а не на решение внутренних вопросов США. Об этом сообщает Politico.

«Есть некоторые страны-члены, которые полагают, что США эффективно стремятся использовать деньги ЕС для решения своих собственных внутриполитических проблем», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается, многие высокопоставленные чиновники ЕС считают, что блоку «не следует решать внутренние проблемы Америки за нее».

До этого руководитель министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что страны Группы семи (G7) даже в общих чертах еще не согласовали концепцию по использованию замороженных активов Российской Федерации.

Йеллен подчеркнула, что в текущий момент ожидается согласие по поводу общей концепции использования замороженных активов РФ. Когда оно будет получено, то будет проведено обсуждение деталей, которые продлятся несколько недель до начала саммита Группы семи.

Ранее сообщалось, что в ФРГ не поддерживают конфискацию российских активов в пользу Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами