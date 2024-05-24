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Ереван и Баку отводят войска с участка границы в Тавуше

СНБ Армении: пограничники приступят к охране участка границы в Тавуше 24 мая

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Shutterstock/esfera

Армения и Азербайджан с 24 мая отводят войска с участка границы у трех сел в Тавушской области и доверяют охрану пограничникам. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.

Отмечается, что пограничники возьмут на себя охрану границы у сел Беркабер, а также Воскепар и Баганис в Тавушской области. При этом охрана участка госграницы у поселка Киранц до 24 июля 2024 года будет осуществляться по переходной схеме.

В Ереване добавили, что с 24 мая текущего года «по той же логике» охрану этих участков границы со стороны Азербайджана будут осуществлять подразделения Государственной пограничной службы.

До этого замглавы МИД Армении Ваан Костанян заявил, что у Еревана и Баку сохраняются определенные разногласия по тексту мирного соглашения, однако работа над документом продолжается.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что начало делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией является обнадеживающим событием. По его мнению, данное решение дает надежду на то, что, спустя долгое время, между двумя государствами может быть заключено мирное соглашение.

Ранее в Армении задержали экс-мэра карабахского Аскерана Айка Шамиряна.

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