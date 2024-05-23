Экономист указал на попытки США избежать прямой конфискации российских активов

Политолог и экономист Иван Лизан в интервью газете «Взгляд» прокомментировал предложение госсекретаря США Энтони Блинкена использовать замороженные активы РФ в качестве залога для кредитов Украине. По мнению эксперта, Вашингтон пытается найти в международном праве предлог для изъятия российских денег.

«Заявление Блинкена полностью укладывается в канву размышлений Запада о том, как профинансировать Украину и не нарушить международное право. Но на решение проблемы озвученная инициатива не тянет. Выглядит она по меньшей мере спорно», — сказал Лизан.

Он добавил, что невозможно отдать в качестве залога чужую квартиру без согласия собственника. Фактически мировому сообществу пытаются преподнести воровство в красивой обертке, заключил экономист.

21 мая Совет ЕС окончательно утвердил решение, согласно которому 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов будут идти в бюджет союза для оказания военной помощи Украине. Еще 10% будут удерживаться на случай собственных потенциальных рисков.

Комментируя решение Совета ЕС, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва расценивает любой вариант изъятия российских средств как экспроприацию.

Ранее МИД предупредил ЕС о последствиях ответа РФ на передачу доходов от ее активов Киеву.