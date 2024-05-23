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В Европе правые политические партии поссорились после слов об офицерах СС

Politico: правые партии Франции и Германии поссорились после слов об офицерах СС

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Jean-Francois Badias/AP

Кандидат от немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в Европарламент Максимилиан Кра усомнился в преступности войск СС, что вызвало решительное возмущение в рядах французской крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом пишет Politico.

По данным издания, поводом для ссоры между партиями стало интервью, которое Кра дал итальянской газете La Repubblica. В нем политик заявил, что не всех офицеров СС автоматически нужно записывать в преступники.

«Процент преступников, конечно, был высокий, но не все они были преступниками», — сказал Кра.

После этого высказывания «Национальное объединение» отказалось объединяться с АдГ на выборах. При этом обе партии лидируют в своих странах. Вместе у них был шанс направить в Европарламент около 50 депутатов, что сделало бы их крупной политической силой.

До этого издание писало, что президент Франции Эммануэль Макрон и его союзники рискуют проиграть предстоящие летом выборы в Европейский парламент из-за позиции по Украине.

Ранее Ле Пен объяснила, почему Макрон регулярно говорит об отправке войск на Украину.

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