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МИД предупредил ЕС о последствиях ответа РФ на передачу доходов от ее активов Киеву

МИД РФ: ЕС ощутит ответ России в случае передачи доходов от ее активов Украине

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Станислав Красильников/РИА Новости

Евросоюз в полной мере ощутит ответ России в случае передачи доходов от ее активов Украине. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Она отметила, что у Российской Федерации есть полный арсенал ответных политических и экономических мер в отношении недружественных государств.

«Можно даже не сомневаться, что в Европейском союзе в полной мере прочувствуют на себе эффективность наших ответных действий [в случае передачи доходов от российских активов]», — сказала дипломат.

21 мая Совет ЕС окончательно утвердил решение, согласно которому 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов будут идти в бюджет союза для оказания военной помощи Украине. Еще 10% будут удерживаться на случай собственных потенциальных рисков.

Комментируя решение Совета ЕС, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва расценивает любой вариант изъятия российских средств как экспроприацию.

Ранее сообщалось, что прибыль от замороженных в ЕС российских активов будут забирать раз в два года.

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