В Совфеде оценили планы Варшавы сбивать российские ракеты над Украиной

Идея Варшавы сбивать российские ракеты над Украиной абсолютно безрассудна. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил сенатор Константин Долгов. По его словам, реализация данной инициативы сделает Польшу стороной конфликта и приведет к трагическим последствиям.

«Я думаю, политики в Варшаве не осознают той опасности, которой они подвергают свою страну и своих граждан, выступая с подобными предложениями. <...> Эти действия будут рассматриваться нами как враждебный акт и, разумеется, станут основанием для серьезного ответа», — подчеркнул Долгов.

Он добавил, что польскому руководству следует вспомнить уроки истории, согласно которым, любые провокационные замыслы поляков оборачивались для них печальными последствиями.

23 мая стало известно, что власти Польши обсуждают возможность применения своих средств противовоздушной обороны (ПВО), чтобы перехватывать и сбивать российские ракеты над Украиной. По словам представителя польского МИД Павла Вронского, решение еще не принято, но речь точно не идет о перемещении систем ПВО на украинскую территорию.

Дипломат отметил, что разговоры на этот счет в Польше начались после того, как российская ракета в марте этого года нарушила воздушное пространство страны, пробыв в нем 39 секунд.

Ранее в НАТО подтвердили отказ направлять войска на Украину.