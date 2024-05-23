Политолог назвал бенефициаров крушения вертолета Раиси

В крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси больше всех заинтересованы США и Израиль. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Перла. Он отметил, что Тегеран, возможно, даже больше, чем Москва, заинтересован в сломе западноцентричной однополярной модели миропорядка.

«Для Израиля Иран — главный экзистенциальный враг. Для Соединенных Штатов Америки Иран — это не просто враг, это тот враг, которого так и не смогли победить. Более того, которого не могут победить на протяжении уже очень длительного времени. Иран пытались «взорвать» с помощью «оранжевой революции», были менее очевидные попытки переворотов, но все безуспешно», — напомнил Перла.

Он добавил, что и в США, и в Израиле сегодня предвыборная ситуация, а в качестве страны, которая вызывает у них наибольший страх, фигурирует именно Иран.

Вертолет Раиси Bell 212 упал 19 мая недалеко от города Джульфы. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где президент провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Воздушное судно искали более 10 часов. В поисках принимали участие турецкие и российские специалисты.

На борту помимо президента Ирана были министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Ирана Малик Рахмати, аятолла Мохаммед Али Але-Хашем и члены экипажа. В общей сложности в вертолете находились восемь человек. Никто из них не выжил.

Ранее политолог объяснил, в каком случае Иран пойдет на эскалацию на Ближнем Востоке.