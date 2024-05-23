Китай потребовал от конгрессменов США воздержаться от визитов на Тайвань

Китай требует от официальных лиц Соединенных Штатов соблюдения принципа «одного Китая», Пекин не считает уместными визиты членов американского конгресса на Тайвань. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге, передает ТАСС.

«Китай требует от США соблюдать принцип «одного Китая»… и воздерживаться от организации визитов на Тайвань членов конгресса», — подчеркнул он.

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Китая, американскому конгрессу необходимо придерживаться упомянутой внешнеполитической линии в отношениях с КНР. По словам Вэньбиня, посещение Тайваня американскими высокопоставленными лицами является существенным нарушением принципа «одного Китая».

До этого министерство иностранных дел Китая раскритиковало госсекретаря США Энтони Блинкена в связи с поздравлением о вступлении в должность главы администрации Тайваня Лай Циндэ.

Ранее в Китае пригрозили США решительным ответом из-за Тайваня.