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«Надоело быть мастерской»: востоковед о санкциях Китая против США

Востоковед Котков: Китай не собирается оставаться мастерской для Запада

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Global Look Press

Востоковед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал известие о том, что Китай ввел санкции против 12 американских компаний. По мнению эксперта, КНР более не хочет быть «мастерской» для Запада.

«Вследствие того, что политические позиции Китая и США не совпадают, а так же вследствие того, что Китай, превратившийся в первую и вторую экономику мира, недоволен и не собирается оставаться на ролях мастерской, прежде всего, для западного мира, он хочет большего», — сказал Котков.

Он добавил, что отношения США и Китая и дальше будут развиваться по наклонной. Не исключены дальнейшие взаимные рестрикции.

22 мая Министерство иностранных дел Китая заявило, что Пекин принял ответные меры против 12 компаний военно-промышленного комплекса (ВПК) и 10 высокопоставленных лиц США из-за американских санкций против китайских предприятий, связанных с Россией.

В распространенном заявлении отмечается, что ответные действия Китая вызваны «злоупотреблением односторонними санкциями, травлей и экономическим принуждением, которые серьезно нарушают законные права и интересы китайских компаний, институтов и индивидуальных лиц».

Ранее в США заявили, что Байден проигрывает третью мировую войну.

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