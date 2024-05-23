Политолог: США никогда не разрешат Украине наносить удары вглубь России

К заявлениям властей США об ударах Вооруженных сил Украины по территории в глубине России следует относиться, как к PR-акции, особенно на фоне приближающихся президентских выборов, считает политолог Владимир Волох. На самом деле Вашингтон никогда не даст разрешение на подобные действия Киеву, заявил он в беседе с 360.ru.

«[В США] все-таки есть здравые люди, и каждый понимает, что такое — разрешить Украине наносить удары вглубь территории России. Ясно, что такого решения не будет. И каждый понимает, что ответы со стороны РФ будут более серьезные», — подчеркнул эксперт.

В то же время он добавил, что в преддверии выборов американские политические партии стремятся озвучить как можно более яркие и громкие заявления, чтобы привлечь внимание. Однако реализованы подобные шаги в любом случае не будут, убежден Волох.

Что касается обстрелов приграничных регионов России со стороны ВСУ, то, по мнению политолога, в скором времени ресурсы на эти атаки закончатся. Российские военные отодвинут линию, с которой наносятся удары, и поразят используемые для них орудия, считает Волох.

Напомним, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина сама решает, стоит ли ей наносить удары в глубине российской территории. Он заверил, что США поддержкой таких атак не занимались, добавив, что вопрос применения американского оружия для таких ударов также зависит от украинских властей. СМИ при этом писали, что Госдеп давит на президента Джо Байдена, заставляя его разрешить ВСУ наносить удары американским оружием по территории России.

В Совфеде ранее отреагировали на призыв конгрессменов США к ударам по России.