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В Вашингтоне эвакуировали штаб-квартиру республиканцев после «подозрительной посылки»

CBS: ампулы с кровью прислали в штаб-квартиру республиканцев в Вашингтоне

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Gabrielle Crockett/Reuters

Курьер принес в штаб-квартиру Национального комитета Республиканской партии США, которая расположена в Вашингтоне, ампулы с кровью. Об этом сообщает телекомпания CBS.

По ее данным, утром 22 мая полиция Капитолия перекрыла доступ в здание и на прилегающие к нему улицы, а также эвакуировала из него людей после того, как курьер доставил туда «подозрительную посылку», внутри которой находились «две ампулы с кровью».

Полицейские проверили содержание ампул и выяснили, что их содержимое не опасно для жизни, после чего ограничения были отменены. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности отправителей посылки и определяют, чья кровь находится в ампулах. Пока не было никаких задержаний по этому инциденту, отмечает CBS.

Известно, что Национальный комитет Республиканской партии участвует в организации предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа, который добивается переизбрания.

До этого Трамп заявил, что намерен перед дебатами с нынешним главой государства Джо Байденом потребовать от него провести тест на наличие тех или иных препаратов в организме.

Ранее США сочли Россию главной иностранной угрозой выборам президента.

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