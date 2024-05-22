Политолог объяснил, почему все больше стран ЕС признают независимость Палестины

Признание странами Европейского союза независимости Палестины рассчитано скорее на их внутреннюю аудиторию. Такое мнение в беседе с «Радио 1» высказал политолог Константин Блохин. Он напомнил, что недовольства действиями Израиля наблюдаются среди простых граждан ЕС, которые все чаще устраивают массовые волнения.

«Протесты вызывают гнев, и правительства государств пытаются эти протесты затушить, поэтому, скорее всего, ставка делается на умиротворение собственного населения, а не на кардинальное изменение вектора своей политики», — подчеркнул Блохин.

Он напомнил, что процесс признания Палестинского государства идет уже больше полувека. И все это время главным препятствием является позиция США, а не стран Европы.

Весной глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Испания, Ирландия, и ряд других стран Евросоюза намерены признать Палестину 21 мая. Также стало известно, что Словения и Мальта активизировали контакты с целью совместного признания палестинской государственности.

22 мая Норвегия официально заявила, что признает независимость государства Палестина, а решение вступит в силу 28 мая. Власти королевства считают, что признание Палестины поможет разрешить конфликт на Ближнем Востоке.

Ранее американские сенаторы предложили не финансировать ООН, если туда примут Палестину.