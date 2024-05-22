Глава МИД Египта прибыл в Иран впервые за 44 года

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри впервые с момента разрыва отношений между Каиром и Тегераном прибыл в Иран, чтобы почтить память погибшего президента исламской республики Эбрахима Раиси. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что дипломатические контакты между двумя государствами были разорваны в 1980 году, после предоставления Каиром политического убежища свергнутому в ходе Исламской революции в Иране шаху Пехлеви.

Официальный представитель правительства Ирана Али Бахадори Джахроми подчеркнул, что лидеры некоторых стран впервые посетили Иран, чтобы принять участие в церемонии прощания с погибшим иранским президентом.

Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси Bell 212 упал 19 мая недалеко от города Джульфы. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Вертолет искали более 10 часов. В поисках принимали участие турецкие и российские специалисты.

Ранее Песков рассказал, почему на церемонию прощания с Раиси от России был направлен председатель Госдумы Володин.