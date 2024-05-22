В Венгрии предупредили о последствиях появления западных войск на Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ввод западных войск на Украину, который допускают некоторые политики в Европе, приведет к новой мировой войне. Об этом пишет ТАСС.

«Некоторые европейские политики хотят отправить солдат на Украину, в то время как другие европейские политики фантазируют о применении ядерного оружия. В любом случае это будет означать мировую войну», — сказал Сийярто на пресс-конференции после переговоров в Аммане с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.

По его словам, граждане Венгрии «уже устали от этих опасных заявлений» и «попыток втянуть в войну всю Европу и даже весь мир».

Сийярто призвал избирателей на выборах в Европарламент 6–9 июня «послать сигнал европейским политикам, которые говорят глупости». Он отметил, что на предстоящих выборах жители Евросоюза будут, по сути, решать вопрос о войне и мире. Венгерское правительство призывает голосовать за те партии, которые выступают за мирное завершение конфликта на Украине, подчеркнул глава МИД.

21 мая Сийярто заявил, что предложения европейских политиков об отправке войск на Украину становятся все более опасными и повышают риск эскалации конфликта. Сийярто призвал «сделать все, чтобы избежать прямой конфронтации НАТО и России».

Ранее Путин прокомментировал возможную отправку французских войск на Украину.