Украине придется наносить удары по территории России и делать вид, «что так получилось случайно», если ей не позволят использовать для этих целей западное оружие. Об этом заявил бывший министр иностранных дел республики Владимир Огрызко, его слова передает украинское издание Telegraf.

Экс-дипломат заявил, что есть два варианта развития событий. Первый — Запад становится серьезным партнером Украины, прекращает бояться «собственной тени» и дает Киеву согласие на то, чтобы использовать полученное оружие против военных объектов в глубине России, «чтобы обезопасить себя».

«Или мы будем вынуждены это делать сами, делая вид, что так получилось случайно», — добавил Огрызко.

До этого секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко заявил в интервью The Financial Times, что США необходимо снять запрет на использование американского оружия для нанесения ударов по территории Российской Федерации.

Издание The Hill писало, что на фоне наступления ВС РФ на территории Харьковской области власти Украины усиливают давление на Соединенные Штаты с целью снятия запрета на использование американского оружия для ударов по российской территории. На Украине считают, что наступление России с территории Белгородской области «можно было бы предотвратить», если бы ВСУ не имели соответствующего табу, говорится в статье.

Ранее в Германии озвучили последствия ударов ВСУ по территории РФ западным оружием.