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В Кремле высказались о позиции РФ по признанию Палестины

Песков: РФ выступает за двугосударственное решение между Израилем и Палестиной

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Российская Федерация выступает за урегулирование между Палестиной и Израилем на основе двугосударственного решения, эта позиция последовательная и транспарентная. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Хочу вам напомнить, что Россия является правопреемницей СССР. СССР на финальной стадии своего существования как раз признал Государство Палестина. И это абсолютно укладывается в соответствующие резолюции СБ ООН и в подход на основе двугосударственного урегулирования. Потому мы являемся правопреемниками СССР и продолжаем нашу последовательную и транспарентную позицию в этой области», — сказал представитель Кремля.

22 мая Норвегия, Ирландия и Испанияобъявили о своем решении признать Палестину. Изначально они не собирались этого делать до урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, но затем решили, что это поможет приблизить подписание мирного договора.

В ответ на это Израиль отозвал из этих стран своих послов. Пока в ХАМАС приветствуют международное признание, израильтяне обещают продолжать военные действия, несмотря на него.

Политолог-международник, востоковед, эксперт РСМД Елена Супонина заявила, что признание Палестины европейскими государствами говорит о расколе в западном сообществе.

Ранее ХАМАС поприветствовал заявления трех стран о независимости Палестины.

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