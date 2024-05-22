Песков назвал «неловкими и хамскими» слова Блинкена о крушении вертолета с Раиси

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не слышал заявлений главы Госдепартамента США Энтони Блинкена о трагедии с президентом Эбрахимом Раиси.

«Трудно поверить, что дипломат, представитель страны как Америка мог сделать такое неловкое, хамское заявление в отношении народа Ирана», — отметил Песков.

До этого глава Блинкен на слушаниях в сенате ответил на вопрос сенатора Теда Круза, который поинтересовался, стал ли лучше мир после трагедии с иранским президентом. По его словам, народ Ирана и мир в целом выиграли от авиакатастрофы, в результате которой не стало главы иранского государства.

Госсекретарь добавил, что в США не оплакивают трагедию с Раиси и не стали бы объявлять в Организации Объединенных Наций (ООН) минуту молчания в память о нем.

19 мая вертолет с Раиси потерпел крушение в горах недалеко от Азербайджана.

Обязанности президента на 50 дней перешли к первому заместителю — Мухаммеду Мохберу. В стране пройдут внеочередные выборы главы государства.

На борту также находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. Замминистра иностранных дел Али Багери Кани назначили исполняющим обязанности главы ведомства исламской республики.

Ранее в Израиле отвергли причастность к трагедии с Раиси.