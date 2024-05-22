Политолог объяснил, в каком случае Иран пойдет на эскалацию на Ближнем Востоке

В случае, если подтвердится причастность израильских спецслужб к крушению вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, Тегеран может пойти на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Камран Гасанов.

«Если этот след подтвердится либо обнаружится какой-то след участия западных спецслужб, то в таком случае можно ожидать обострения региональных конфликтов. В первую очередь, конечно, с Израилем. Тем более, прецедент взаимных ударов уже есть, и базовые обстоятельства сохраняются», — отметил Гасанов.

Он напомнил, что противостояние Тель-Авива и Тегерана, который занимает одну из наиболее ожесточенных позиций относительно действий Израиля в секторе Газа, никуда не ушло.

19 мая вертолет Раиси совершил жесткую посадку на северо-западе страны. Глава государства возвращался из Азербайджана, где вместе с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым принял участие в церемонии открытия новых гидроузлов на реке Араз.

МВД Ирана назвало причиной крушения вертолета погодные условия. К месту падения отправили более 20 спасательных бригад. Операция осложнялась плохой погодой и туманом, поэтому сгоревшие обломки воздушного судна удалось найти лишь рано утром 20 мая.

Погибли все, кто был на борту: президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Ирана Малик Рахмати, аятолла Мохаммед Али Але-Хашем и члены экипажа. На борту было в общей сложности восемь человек.

Исполнять обязанности президента Ирана будет Мохаммад Мохбер — первый вице-президент страны. Новые выборы объявят в течение 50 дней.

Ранее востоковед отверг версию о том, что Раиси хотели убрать политические оппоненты.