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Судья Шмидт: в Польше начинают понимать, к чему все идет

Судья Шмидт: поляки начинают понимать, что их втягивают в войну

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Режиссеры» украинского конфликта находятся в США и Британии, при этом в Польше начинают понимать, какую роль им уготовили «старшие товарищи». Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил уехавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт.

«Британия, Франция хотели бы выдвинуть вперед прибалтийские государства и Польшу и остаться при этом за их спинами. Они рассчитывают, что в случае их прямого конфликта с Москвой с ними ничего не случится, ведь боевые действия будут проходить на территории Польши, на территории Прибалтики. <...> Часть поляков начинают это понимать. Я знаю это и из разговоров со своими знакомыми», — рассказал Шмидт.

По его словам, когда поляки ведут беседы об опасности, исходящей со стороны США и Великобритании, даже выключают телефоны.

«Вот так выглядит демократия на текущий момент в Польше», — заключил экс-судья.

В начале мая стало известно, что Шмидт во время отпуска сбежал в Белоруссию, где попросил политического убежища и обвинил польские власти в преследованиях и угрозах. Экс-судья утверждал, что официальные лица республики «ведут страну к войне». Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам обеспечить безопасность юриста.

Позднее Шмидт заявил, что в настоящее время Варшава не имеет политической воли для того, чтобы решить разногласия с Москвой и Минском путем переговоров.

Ранее стало известно, что на водной границе Польши с Белоруссией появится электронный барьер.

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