Позиция США о праве Международного уголовного суда (МУС) судить Россию, но не Израиль является циничной. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал сенатор Константин Долгов. Такая политическая игра, по его словам, дорого обойдется американским властям.

«МУС себя полностью дискредитировал. Эта структура политизирована и не имеет никакого отношения к международной законности. Однако действия США вызывают еще больше вопросов. Они ведут политическую игру, используют Гаагу в своих интересах», — сказал Долгов.

Он напомнил, что США не просто не ратифицировали Римский статут, но и приняли закон, запрещающий МУС выдавать распоряжения об аресте американских граждан.

20 мая прокурор МУС сообщил, что добивается выдачи ордеров на арест Нетаньяху, лидера ХАМАС в Газе и других политических деятелей с обеих сторон конфликта. В Израиле уже назвали это заявление «кровавым наветом» и создали кризисный штаб, а палестинское движение раскритиковало инстанцию за «приравнивание жертвы к палачу».

21 мая официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что МУС может осуществлять преследование России, но не имеет таких прав в отношении Израиля.

Ранее Захарова сравнила США с пауком, запутавшимся в собственной паутине.