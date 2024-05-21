Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бежавший в Минск польский судья рассказал, какое наказание ждет его на родине

Судья Шмидт заявил, что в Польше ему грозит пожизненное заключение

close
100%
«Tomasz Szmydt/ Томаш Шмидт»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Tomasz Szmydt/ Томаш Шмидт»

Бежавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт в беседе с Tsargrad.tv рассказал, что на родине его ждет пожизненное заключение. По словам юриста, Варшаве хватило его беседы с неугодными журналистами, чтобы выдвинуть серьезные обвинения.

«С меня сняли судейский иммунитет и был выдан приказ о моем аресте. И я убежден, что в случае, если бы меня задержали, конечно, я бы долго не прожил в заключении», — сказал Шмидт.

Он также отметил, что в Польше есть большое количество политзаключенных, которых могут годами держать «закрытыми» без предъявления обвинений. В пример судья привел политика Матеуша Пискорского, который высказывался за выстраивание добрососедских отношений с Россией и Белоруссией, за что провел три года в заключении.

В начале мая варшавский судья во время отпуска сбежал в Белоруссию, где попросил политического убежища и обвинил польские власти в преследованиях и угрозах. Шмидт утверждал, что официальные лица республики «ведут страну к войне». В Польше после этого судью уволили, лишили профессионального иммунитета, завели уголовное дело о шпионаже и потребовали арестовать. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что поручил силовикам обеспечить безопасность юриста.

Ранее немецкая журналистка Дагмар Хенн получила временное убежище в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами