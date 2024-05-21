Бежавший в Минск польский судья рассказал, какое наказание ждет его на родине

Бежавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт в беседе с Tsargrad.tv рассказал, что на родине его ждет пожизненное заключение. По словам юриста, Варшаве хватило его беседы с неугодными журналистами, чтобы выдвинуть серьезные обвинения.

«С меня сняли судейский иммунитет и был выдан приказ о моем аресте. И я убежден, что в случае, если бы меня задержали, конечно, я бы долго не прожил в заключении», — сказал Шмидт.

Он также отметил, что в Польше есть большое количество политзаключенных, которых могут годами держать «закрытыми» без предъявления обвинений. В пример судья привел политика Матеуша Пискорского, который высказывался за выстраивание добрососедских отношений с Россией и Белоруссией, за что провел три года в заключении.

В начале мая варшавский судья во время отпуска сбежал в Белоруссию, где попросил политического убежища и обвинил польские власти в преследованиях и угрозах. Шмидт утверждал, что официальные лица республики «ведут страну к войне». В Польше после этого судью уволили, лишили профессионального иммунитета, завели уголовное дело о шпионаже и потребовали арестовать. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что поручил силовикам обеспечить безопасность юриста.

Ранее немецкая журналистка Дагмар Хенн получила временное убежище в России.