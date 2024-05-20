Медведев считает, что Зеленский проиграл бы выборы на Украине

Западные союзники поддержали решение президента Украины Владимира Зеленского не проводить выборы во время военного положения из опасений падения его режима. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС.

По его мнению, если бы выборы состоялись, то Зеленский проиграл бы, и украинцы избрали бы другого человека, который начал бы переговоры с Россией.

Медведев заявил, что западные спонсоры «кровавого нацистского режима» никак не могли этого допустить, потому что «хорошо зарабатывают на кровавой вакханалии».

20 мая истек срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины, который вступил в должность пять лет назад. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись из-за военного положения.

До этого газета The Washington Post писала, что Зеленский после 20 мая станет уязвимым для критики, в том числе из-за большого влияния в стране руководителя офиса главы государства Андрея Ермака.

Ранее Блинкен рассказал, когда состоятся выборы президента на Украине.