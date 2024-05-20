Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев считает, что Зеленский проиграл бы выборы на Украине

Медведев: Запад поддержал отказ Зеленского от выборов, опасаясь падения

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Западные союзники поддержали решение президента Украины Владимира Зеленского не проводить выборы во время военного положения из опасений падения его режима. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС.

По его мнению, если бы выборы состоялись, то Зеленский проиграл бы, и украинцы избрали бы другого человека, который начал бы переговоры с Россией.

Медведев заявил, что западные спонсоры «кровавого нацистского режима» никак не могли этого допустить, потому что «хорошо зарабатывают на кровавой вакханалии».

20 мая истек срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины, который вступил в должность пять лет назад. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись из-за военного положения.

До этого газета The Washington Post писала, что Зеленский после 20 мая станет уязвимым для критики, в том числе из-за большого влияния в стране руководителя офиса главы государства Андрея Ермака.

Ранее Блинкен рассказал, когда состоятся выборы президента на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами