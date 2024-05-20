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Политолог: крушение вертолета Раиси сплотит иранцев

Политолог Раванди-Фадаи: крушение вертолета Раиси объединит иранское общество

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Majid Asgaripour/Reuters

Основная власть в Иране принадлежит не президенту, а духовному лидеру, поэтому крушение вертолета Эбрахима Раиси вряд ли приведет к дестабилизации внутри страны. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказала иранист Лана Раванди-Фадаи. Более того, по ее словам, трагедия может сплотить иранцев.

«В целом иранское общество шокировано гибелью президента и высокопоставленных чиновников. Многие люди в ночь на понедельник молились о здоровье Раиси и его спутников», — рассказала Раванди-Фадаи.

Она добавила, что страна продолжит стабильно функционировать несмотря на трагедию. Правительство возьмет ситуацию под свой контроль, заключила эксперт.

19 мая вертолет с президентом Ирана потерпел крушение. В составе кортежа было три воздушных судна, два из которых, с министрами и чиновниками, добрались до места назначения. Поисками жертв катастрофы занимались все силовые структуры страны.

20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил, что Раиси и его делегация погибли. По данным агентства Tasnim, на его борту было восемь человек. Операция по поиску тел завершилась, их направили в Тебриз.

Позднее стало известно, что церемония похорон Раиси и сопровождавших его лиц пройдет 21 мая в городе Тебриз.

Ранее в Израиле отвергли причастность к гибели Раиси.

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