Политолог раскрыл, в каком случае США могут применить ядерное оружие

США готовы вести ядерную войну только на чужой территории, поэтому они не пойдут на прямой конфликт с Россией или Китаем. Такое мнение высказал журналист и политолог Юрий Светов. По его словам, которые приводит Tsargrad.tv, Вашингтон готов воевать до последнего украинца или поляка, но отнюдь не до последнего американца.

«То есть американцы будут делать все возможное, чтобы применить ядерное оружие для решения каких-то своих задач, но с уверенностью, что ответного удара не будет. <...> Американцы — слишком практичная нация», — сказал Светов.

Он не согласился с недавним высказыванием китайцев о том, что США готовы на самоуничтожение, лишь бы не упустить своего первенства.

Политолог, журналист-международник, секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир до этого ответил на вопрос, возможна ли третья мировая война в ближайшие годы. По его мнению, такой сценарий маловероятен, поскольку Запад готов лишь повышать ставки, но в конечном итоге пасует.

Бывший специальный помощник по политике и коммуникациям в Пентагоне Дуглас Маккиннон в свою очередь подчеркнул, что НАТО рискует развязать третью мировую войну на Украине, при этом политические элиты западных стран совершенно не понимают последствий ядерной эскалации глобального конфликта.

Ранее лидер британской политической партии «Наследие» Дэвид Куртен заявил, что страны Запада должны пересмотреть свое отношение к России и перестать считать ее врагом, чтобы избежать третьей мировой войны.