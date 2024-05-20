Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог раскрыл, в каком случае США могут применить ядерное оружие

Политолог Светов: США готовы вести ядерную войну только на чужой территории

close
100%
Reuters

США готовы вести ядерную войну только на чужой территории, поэтому они не пойдут на прямой конфликт с Россией или Китаем. Такое мнение высказал журналист и политолог Юрий Светов. По его словам, которые приводит Tsargrad.tv, Вашингтон готов воевать до последнего украинца или поляка, но отнюдь не до последнего американца.

«То есть американцы будут делать все возможное, чтобы применить ядерное оружие для решения каких-то своих задач, но с уверенностью, что ответного удара не будет. <...> Американцы — слишком практичная нация», — сказал Светов.

Он не согласился с недавним высказыванием китайцев о том, что США готовы на самоуничтожение, лишь бы не упустить своего первенства.

Политолог, журналист-международник, секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир до этого ответил на вопрос, возможна ли третья мировая война в ближайшие годы. По его мнению, такой сценарий маловероятен, поскольку Запад готов лишь повышать ставки, но в конечном итоге пасует.

Бывший специальный помощник по политике и коммуникациям в Пентагоне Дуглас Маккиннон в свою очередь подчеркнул, что НАТО рискует развязать третью мировую войну на Украине, при этом политические элиты западных стран совершенно не понимают последствий ядерной эскалации глобального конфликта.

Ранее лидер британской политической партии «Наследие» Дэвид Куртен заявил, что страны Запада должны пересмотреть свое отношение к России и перестать считать ее врагом, чтобы избежать третьей мировой войны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами