Уехавший в Белоруссию из Польши экс-судья раскритиковал политику Варшавы

В настоящее время Варшава не имеет политической воли для того, чтобы решить разногласия с Москвой и Минском путем переговоров, считает бывший польский судья Томаш Шмидт, который уехал из Польши в Белоруссию из-за несогласия с действиями польских властей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Шмидт раскритиковал намерение премьер-министра Польши Дональда Туска модернизировать забор на польской границе, назвав это попыткой возвести «железный занавес», а также изобразить Белоруссию и Россию как потенциальных агрессоров.

«Если есть какие-то проблемы, то нужно сесть за стол с соседом и поговорить. Здесь такой воли со стороны правительства в Варшаве нет», — заключил Шмидт.

Туск анонсировал проект по укреплению границы страны 18 мая. По словам главы правительства, Варшава решила инвестировать $2,5 млрд в безопасность республики, прежде всего в восточную границу. Премьер добавил, что данная инициатива является «большим проектом по строительству безопасной границы» под кодовым названием «Щит Востока». Подобное должно сделать границу непроходимой для потенциального противника, подчеркнул польский премьер.

Ранее стало известно, что на водной границе Польши с Белоруссией появится электронный барьер.