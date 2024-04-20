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В Германии предложили сбивать российские ракеты над Украиной из Польши

Экс-чиновник минобороны ФРГ Ланге предложил сбивать российские ракеты из Польши

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Oleksandr Klymenko/Reuters

Экс-чиновник оперативного штаба Министерства обороны Германии Нико Ланге предложил сбивать российские ракеты над Украиной с территории Польши. Его слова передает Tagesschau.

По мнению эксперта, поддержка Киева со стороны Запада нуждается в изменении стратегии. В частности, он считает, что страны НАТО должны использовать системы противовоздушной обороны (ПВО) на восточных границах блока.

«Отныне партнеры должны использовать многочисленные системы Patriot на наших восточных границах, чтобы сбивать все российские ракеты и беспилотники над Украиной, находящиеся в пределах их досягаемости», — заявил Ланге.

Специалист уверен, что подобные действия НАТО соответствуют международному праву. Эксперт привел в пример помощь союзников Израиля в отражении атаки Ирана.

16 апреля официальный представитель Белого дома Мэттью Миллер заявил, что Израиль, в отличие от Украины, является давним военным союзником США — поэтому Вашингтон принял меры для отражения ответной атаки Ирана, но не собирается непосредственно участвовать в конфликте на Украине на стороне Киева против России.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не возьмут на себя «боевую роль», как того хочет президент Украины Владимир Зеленский.

Таким образом Кирби ответил на критику Зеленского, который остался недоволен активной защитой территории Израиля со стороны США.

Ранее российские морпехи уничтожили наблюдательный пункт ВСУ.

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Операция на Украине
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