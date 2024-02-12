В Европарламенте задумались о перспективах восстановления отношений с Россией

Депутат Европейского парламента от Греции Эммануил Франгос заявил о необходимости преодолеть недоверие, существующее в настоящее время между ЕС и Россией. С письмом парламентария в адрес главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля ознакомился телеканал RT.

По мнению Франгоса, по мере завершения конфликта на Украине ЕС и РФ необходимо будет предпринять шаги по восстановлению взаимного доверия. Это потребуется для «восстановления единства и безопасности Европейского континента».

Депутат заявил, что Великобритания, США, Турция и другие неевропейские субъекты мировой политики «извлекают выгоду из раскола между ЕС и Россией (…) экспортируя крайне дорогостоящие оборонные системы».

В письме Франгос напомнил, что во время Второй Мировой войны трудно было представить будущее примирение Франции и Германии — однако это случилось и сближение двух стран легло в основу объединения Европы.

12 февраля стало известно о сверхсекретном клубе глав крупнейших банков Европы.

В тот же день появились сведения о том, когда ЕС начнет согласование 13-го пакета санкций против РФ.

Ранее в МИД рассказали о перспективах возвращения замороженных российских активов.