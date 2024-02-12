Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Европарламенте задумались о перспективах восстановления отношений с Россией

Депутат Европарламента Франгос: ЕС и РФ потребуется восстановление доверия

close
100%
Global Look Press

Депутат Европейского парламента от Греции Эммануил Франгос заявил о необходимости преодолеть недоверие, существующее в настоящее время между ЕС и Россией. С письмом парламентария в адрес главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля ознакомился телеканал RT.

По мнению Франгоса, по мере завершения конфликта на Украине ЕС и РФ необходимо будет предпринять шаги по восстановлению взаимного доверия. Это потребуется для «восстановления единства и безопасности Европейского континента».

Депутат заявил, что Великобритания, США, Турция и другие неевропейские субъекты мировой политики «извлекают выгоду из раскола между ЕС и Россией (…) экспортируя крайне дорогостоящие оборонные системы».

В письме Франгос напомнил, что во время Второй Мировой войны трудно было представить будущее примирение Франции и Германии — однако это случилось и сближение двух стран легло в основу объединения Европы.

12 февраля стало известно о сверхсекретном клубе глав крупнейших банков Европы.

В тот же день появились сведения о том, когда ЕС начнет согласование 13-го пакета санкций против РФ.

Ранее в МИД рассказали о перспективах возвращения замороженных российских активов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами