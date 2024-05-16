Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Sota попросили не донатить им из России

Sota: перестаньте нам донатить, если находитесь в РФ или планируете вернуться

close
100%
Mark Lennihan/AP

В издании Sota media (признана нежелательной на территории РФ) попросили не донатить им, если человек находится в России или планирует возвращаться в РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале издания.

«Не можем поверить, что пишем это, но, пожалуйста, перестаньте нам донатить. По крайней мере, если вы находитесь в России или планируете в нее возвращаться. Особенно это касается тех, кто подписан на нас на «Бусти», — говорится в сообщении.

16 мая Генеральная прокуратура России объявила нежелательной на территории страны деятельность зарубежной неправительственной организации (НПО) Sota media.

Согласно данным Генпрокуратуры, размещаемые компанией материалы содержат явные попытки дестабилизировать социально-политическую обстановку в стране и создать напряжение в обществе.

В Генпрокуратуре также указали на то, что в публикациях Sota media «замечены исторические фальсификации». При этом ведомство уточнило, что речь идет о постоянных записях, которые дискредитируют армию России и органы государственной власти страны.

Ранее России предложили расширить перечень нежелательных организаций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами