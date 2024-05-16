В Sota попросили не донатить им из России

В издании Sota media (признана нежелательной на территории РФ) попросили не донатить им, если человек находится в России или планирует возвращаться в РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале издания.

«Не можем поверить, что пишем это, но, пожалуйста, перестаньте нам донатить. По крайней мере, если вы находитесь в России или планируете в нее возвращаться. Особенно это касается тех, кто подписан на нас на «Бусти», — говорится в сообщении.

16 мая Генеральная прокуратура России объявила нежелательной на территории страны деятельность зарубежной неправительственной организации (НПО) Sota media.

Согласно данным Генпрокуратуры, размещаемые компанией материалы содержат явные попытки дестабилизировать социально-политическую обстановку в стране и создать напряжение в обществе.

В Генпрокуратуре также указали на то, что в публикациях Sota media «замечены исторические фальсификации». При этом ведомство уточнило, что речь идет о постоянных записях, которые дискредитируют армию России и органы государственной власти страны.

Ранее России предложили расширить перечень нежелательных организаций.