Хельсинки закрыл границу с Россией, чтобы начать строительство бункеров, укреплений и линий обороны на территории Нуйямаа. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил финский журналист Кости Хейсканен, ссылаясь на информацию, полученную из правительства республики. По его словам, военные строители с 2022 года начали «скупать лес» для установки различных сооружений.

«По закону Министерство обороны Финляндии может выкупить лес по рыночной цене, если это угрожает безопасности страны. Поэтому границу они закрыли не из-за беженцев, а чтобы спокойно начать делать все эти укрепления, траншеи, вгрызаться в землю», — сказал Хейсканен.

Он добавил, что финские власти закрыли границы, чтобы «выиграть время». Работы, по его словам, начались осенью 2023 года.

В начале апреля президент Финляндии Александер Стубб поддержал решение правительства о закрытии автотранспортных пропускных пунктов на границе с Россией на неопределенный срок.

Он отметил, что сохранение восточной границы в закрытом состоянии является правильным решением. По его словам, эти действия правительства позволили избежать хаоса, а ситуация с беженцами не стала неконтролируемой.

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