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В США раскритиковали поведение Блинкена в Киеве

Офицер Дэвис раскритиковал концерт госсекретаря США Блинкена в баре в Киеве

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Brendan Smialowski/AP

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис прокомментировал поведение госсекретаря США Энтони Блинкена во время его визита в Киев. Он опубликовал пост в своем аккаунте в соцсети X.

По мнению Дэвиса, визит Блинкена в Киев в момент наступления российских войск является «странным».

«Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки посещает Украину, в то время как на нее с нового направления движется ядерная сверхдержава <...> А главный американский дипломат останавливается, чтобы сыграть концерт? Это не может не удивлять», — поделился военный.

До этого сенатор США от Республиканской партии Рик Скотт раскритиковал госсекретаря Энтони Блинкена за выступление в одном из киевских баров, где он спел и сыграл на гитаре с группой «Rockin' In The Free World».

14 мая стало известно, что Блинкен прибыл на Украину с необъявленным визитом. Госсекретарь приехал на поезде.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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