Политолог объяснил, как Россия должна ответить на запрет поставок урана в США

Политолог и публицист Игорь Пшеничников в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал отказ США от поставок российского урана. По его мнению, Москве стоит запретить экспорт любого сырья в Соединенные Штаты.

«Мне думается, что нашим врагам не надо поставлять не только уран, но и другое сырье, которое мы все еще можем поставлять. <...> Запад намерен уничтожить Россию всеми доступными ему средствами, и если придет такое время, когда мы не сможем защищаться или Запад сочтет, что он неуязвим, то Россию атакуют ядерным оружием в следующую минуту», — отметил эксперт.

По его мнению, наряду с этим Россия должна усиливать свои позиции в Африке, в частности, в тех странах, где производят уран. Однако надо понимать, что африканские страны и РФ — не единственные производители этого топлива в мире. Крупными поставщиками также являются Канада, Австралия и Казахстан, добавил Пшеничников.

13 мая президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта российского урана на территорию страны. Ограничения коснулись необлученного и низкообогащенного урана, произведенного на территории РФ или принадлежащими ей компаниями.

Позже ситуацию прокомментировал посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он отметил, что администрация США продолжает придерживаться «провальной линии» по нанесению РФ стратегического экономического поражения. Как сказал дипломат, запрет на ввоз российского урана в Соединенные Штаты может привести к серьезным потрясениям в международных торговых отношениях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь подчеркнул, что запрет на ввоз урана из РФ в США не является критичным для российской атомной отрасли.

Ранее в США заверили, что смогут заменить уран из России.