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Президент Грузии Зурабишвили сделает заявление в эфире CNN

Президент Грузии Зурабишвили примет участие в программе Amanpour телеканала CNN

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Mindaugas Kulbis/AP

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня вечером примет участие в программе Amanpour в эфире американского телеканала CNN International. Ожидается, что она сделает важное заявление, следует из сообщения Telegram-канала NewsGeorgia.

Интервью у Зурабишвили будет брать Кристиан Аманпур, британская и иранская журналистка.

14 мая парламент Грузии принял в третьем чтении неоднозначно воспринимаемый в местном обществе закон об иноагентах. Обсуждение шло на фоне протестов и драк между депутатами от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции. В итоге «за» проголосовали 84 депутата, «против» – 30.

После этого в парламенте Грузии был объявлен красный уровень опасности. На площади Свободы выстроился спецназ и водометы, депутаты покинули здание под охраной полиции.

Согласно принятому закону, все некоммерческие юридические лица и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за границы, будут обязаны регистрироваться в специальном государственном реестре. Кроме этого, такие НПО и СМИ должны будут каждый год предоставлять Минфину Грузии декларацию о доходах и расходах.

С середины апреля в Грузии проходят акции, участники которых требуют отозвать с рассмотрения законопроект. В свою очередь, сторонники законопроекта полагают, что он поможет избежать инициируемого внешними силами госпереворота.

По состоянию на вечер 14 мая в центре грузинской столицы с переменным успехом сторон идут столкновения между протестующими и полицией.

Ранее в Грузии потребовали от США «справедливого отношения».

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